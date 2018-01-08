Экстренное предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада

Экстренное предупреждение объявлено из-за снегопада, метели и сильного ветра, которые ожидаются в Приморье вечером 8 января, ночью и днем 9 января. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Приморскому краю.

«По данным Приморского УГМС, в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края и центральных районах местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении ведомства.

На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. На побережье прогнозируется метель при ветре 18–23 м/с.

Специалисты мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях предупреждают о возможном увеличении числа ДТП, вероятных авариях на ЛЭП, нарушении электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электропередач при шквалистом усилении ветра.

ГУ МЧС России по Приморскому краю рекомендовало жителям и гостям региона воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Рыбакам-любителям категорически не рекомендуется выходить на лед.

В понедельник, 8 января, синоптики предупредили о похолодании в Москве.