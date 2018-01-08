Мать троих детей скончалась после родов в Приморском крае в понедельник, 8 января.

Об этом сообщали в родильном доме КГБУЗ «Находкинская городская больница».

Выяснением причин случившегося занимаются следственная группа и межведомственная комиссия с участием главного акушера-гинеколога Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Родившийся у 42-летней женщины ребенок полностью здоров.

21 декабря портал iz.ru сообщил, что следственные органы в Москве начали доследственную проверку по факту смерти 16-летней ученицы на уроке физкультуры в одной из столичных школ.

Трагедия произошла в школе, расположенной на территории Кузьминского района. Предварительно установлено, что во время занятий девушка 2001 года рождения почувствовала себя плохо.