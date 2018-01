Певица Лана Дель Рей ответила на обвинения группы Radiohead в плагиате

Британская группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате. Об этом сообщило издание The Sun.

Речь идет о композиции Get Free американской исполнительницы, которая, по мнению Radiohead во главе с лидером Томом Йорком, имеет схожесть с их песней Creep. Музыканты планируют судиться.

«Об иске — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так, и хотят получить 100% от публикации — за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», — написала Лана Дель Рей в своем аккаунте в Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.