Певица Лана Дель Рей ответила на обвинения группы Radiohead в плагиате

Британская группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате. Об этом сообщило издание The Sun.

Речь идет о композиции Get Free американской исполнительницы, которая, по мнению Radiohead во главе с лидером Томом Йорком, имеет схожесть с их песней Creep. Музыканты планируют судиться.

«Об иске — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так, и хотят получить 100% от публикации — за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», — написала Лана Дель Рей в своем аккаунте в Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 января 2018 г.

По данным The Sun, британская группа хочет добиться компенсации за плагиат либо «внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений».

Композиция Creep вышла в 1992 году. Самих Radiohead также обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies.

2 января портал iz.ru сообщал, что российская певица Алла Пугачева позвонила поэту, который ранее заявил о схожести ее новой песни с другой композицией.