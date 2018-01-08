Певица Лана Дель Рей ответила на обвинения группы Radiohead в плагиате
Британская группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате. Об этом сообщило издание The Sun.
Речь идет о композиции Get Free американской исполнительницы, которая, по мнению Radiohead во главе с лидером Томом Йорком, имеет схожесть с их песней Creep. Музыканты планируют судиться.
«Об иске — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так, и хотят получить 100% от публикации — за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», — написала Лана Дель Рей в своем аккаунте в Twitter.
It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 января 2018 г.
По данным The Sun, британская группа хочет добиться компенсации за плагиат либо «внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений».
Композиция Creep вышла в 1992 году. Самих Radiohead также обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies.
2 января портал iz.ru сообщал, что российская певица Алла Пугачева позвонила поэту, который ранее заявил о схожести ее новой песни с другой композицией.