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Певица Лана Дель Рей ответила на обвинения группы Radiohead в плагиате

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Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
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Британская группа Radiohead обвинила певицу Лану Дель Рей в плагиате. Об этом сообщило издание The Sun.

Речь идет о композиции Get Free американской исполнительницы, которая, по мнению Radiohead во главе с лидером Томом Йорком, имеет схожесть с их песней Creep. Музыканты планируют судиться.

«Об иске — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так, и хотят получить 100% от публикации — за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», — написала Лана Дель Рей в своем аккаунте в Twitter.

По данным The Sun, британская группа хочет добиться компенсации за плагиат либо «внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений».

Композиция Creep вышла в 1992 году. Самих Radiohead также обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies.

2 января портал iz.ru сообщал, что российская певица Алла Пугачева позвонила поэту, который ранее заявил о схожести ее новой песни с другой композицией.

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