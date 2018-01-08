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Отряд кораблей ТОФа вернулся во Владивосток из дальнего похода

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Фото: ТАSS/Donal Husni
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) в понедельник вернулся во Владивосток из дальнего похода. Как сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, в течение этого похода российские корабли посетили порты восьми иностранных государств.

В сообщении говорится, что отряд кораблей ТОФа, в который входили большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода.  

Ранее портал iz.ru сообщал, что корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку группы антитеррора на большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев» и большом морском танкере «Борис Бутома» в Индийском океане.

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