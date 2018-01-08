Стало известно, как сирийские войска прорвали окружение военной базы
Правительственные войска Сирии прорвали окружение военной базы под Дамаском. Они разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники.
Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на местный источник, это произошло в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска.
Собеседник агентства добавил, что сирийские военные помимо контроля над базой вернули контроль и над мукомольными мельницами, которые расположены неподалеку.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате минометного обстрела сирийской провинции Дамаск террористами погибли девочка и женщина.