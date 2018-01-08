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Стало известно, как сирийские войска прорвали окружение военной базы

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Фото: REUTERS
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Правительственные войска Сирии прорвали окружение военной базы под Дамаском. Они разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на местный источник, это произошло в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска.

Собеседник агентства добавил, что сирийские военные помимо контроля над базой вернули контроль и над мукомольными мельницами, которые расположены неподалеку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате минометного обстрела сирийской провинции Дамаск террористами погибли девочка и женщина.

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