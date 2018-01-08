В полыхающем здании возле метро «Динамо» могут оставаться люди

В Москве на улице Новая Башиловка, согласно информации очевидцев, недалеко от станции метро «Динамо» полыхает складское здание.

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», в складском одноэтажном здании могут находиться люди. Очевидцы утверждают, что вся площадь конструкции, которая полностью обрушилась, охвачена огнем.

Над зданием проходят трубопроводы и силовые линии. На месте работают пожарные и полиция.

В экстренных службах эту информацию пока не подтвердили.

Ранее портал iz.ru сообщал, что возгорание в металлическом ангаре на севере столицы локализовано.