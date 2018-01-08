Американка заявила о разрыве с калькулятором и свадьбе с тетрисом

Американка из Флориды Нурул Махджабин Хассан заявила о намерении разорвать отношения с калькулятором и выйти замуж за тетрис, сообщили СМИ.

«Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит», — приводит «РИА Новости» слова американки со ссылкой на Metro.

Хассан сказала, что она в отношениях с тетрисом уже более года и проводит за игрой по 12 часов в день. Кроме этого, она приобретает различную атрибутику, связанную с игрой. После окончания обучения 20-летняя девушка планирует выйти замуж за тетрис.

Ранее девушка уже была в отношениях с калькулятором по имени Пьер. Девушка заявляет, что никогда не была влюблена в мужчин, объектами ее страсти всегда были неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.

Ранее портал iz.ru сообщал о выходе замуж самой волосатой женщины в мире — 17-летней жительницы Таиланда Супатры Сасупфан. Девушка страдает редким заболеванием — синдромом Амбра, который характеризуется очень быстрым ростом волос на лице.