Немецкий политик предложил ограничить срок на посту канцлера

Зампредседателя германского бундестага Томас Опперман, представляющий Социал-демократическую партию, выступил с предложением ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя сроками.

Как пишет Welt am Sonntag, политик также предложил продлить один легислатурный срок с четырех до пяти лет. «Спустя 10 лет едва ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия», — сказал Опперман в интервью изданию.

Он добавил, что желает нынешнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель «от всего сердца того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста». Напомним, Меркель занимает свой пост уже 12 лет и намерена вновь возглавить немецкое правительство на ближайшие четыре года.