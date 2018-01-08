Прямой эфир

Немецкий политик предложил ограничить срок на посту канцлера

0
Фото: Global Look Press/M. Popow
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя германского бундестага Томас Опперман, представляющий Социал-демократическую партию, выступил с предложением ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя сроками.

Как пишет Welt am Sonntag, политик также предложил продлить один легислатурный срок с четырех до пяти лет. «Спустя 10 лет едва ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия», — сказал Опперман в интервью изданию. 

Он добавил, что желает нынешнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель «от всего сердца того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста». Напомним, Меркель занимает свой пост уже 12 лет и намерена вновь возглавить немецкое правительство на ближайшие четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель призвала ЕС к сплоченности в 2018 году
Меркель, Шульц и Зеехофер попали в антирейтинг политиков ФРГ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017