Конькобежцы РФ заняли второе место в медальном зачете ЧЕ

Сборная России по конькобежному спорту стала второй в медальном зачете прошедшего в Коломне чемпионата Европы.

В активе российской сборной 14 медалей: пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Награды высшей пробы в копилку команды принесли Павел Кулижников и Екатерина Шихова, выигравшие дистанцию 1000 м, Денис Юсков, пробежавший быстрее всех 1500 м. Еще две золотые медали были завоеваны в мужском и женском командных спринтах, сообщает ТАСС.

Медали были завоеваны российской сборной в 13 из 14 дисциплин. Без наград россияне остались только в женском масс-старте из-за падения Виктории Филюшкиной на последнем круге.

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