Марку за 3 млн рублей продадут в Красноярске

В ходе торгов в Красноярске будет продана марка времен царской России, стоимость лота составляет 3 млн рублей.

Организаторы торгов сообщили, что оригинал марки сохранился в единственном экземпляре. Марка была произведена в 1914 году. Марка была выставлена за 30% от рыночной стоимости, сообщает РЕН ТВ.

Также отмечается, что в настоящее время ценный лот хранится в сейфе одного из банков Красноярска.

Напомним, в октябре письмо поэта Сергея Есенина, написанное им в 1916 году, было продано на аукционе. При начальной цене лота в 1,2 млн рублей он был продан за 2,1 млн.