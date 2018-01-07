Новорожденного ребенка нашли мертвым в туалете самолета Etihad

Один из уборщиков аэропорта Джакарты обнаружил в туалете пассажирского самолета авиакомпании Etihad тело мертвого ребенка. Мать погибшего младенца была задержана, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, инцидент произошел в момент полета самолета, следующего из Абу-Даби в Джакарту. Правоохранительные органы заподозрили, что 37-летняя женщина родила ребенка втайне на борту самолета, после чего у нее началось кровотечение. Это заставило капитана самолета изменить маршрут, и самолет направился в Бангкок.

«Она имела нездоровый вид и поэтому не могла быть допрошенной, пока ее не осмотрят медики. Сейчас она в медицинской службе аэропорта», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что подозреваемая работала домработницей в Абу-Даби в течение четырех лет. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.