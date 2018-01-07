Прямой эфир

Ведущий CNN прервал интервью с советником Трампа после спора с ним

0
Фото: TASS/DPA/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером после спора с ним. Журналист объяснил свой поступок тем, что его собеседник не отвечает на поставленные вопросы, сообщает ТАСС.

По данным агентства, поводом для беседы стало обсуждение скандальной книги журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которую ранее раскритиковал сам американский президент. Телеведущий спросил у Миллера, насколько адекватны и конструктивны подобные реплики президента, на что Миллер ответил, что считает, что слова Трампа «содействуют замыслам президента».

«Однако именно у вас на CNN создается тлетворная атмосфера, которая в конечном счете приводит к кризису доверия к вашей телекомпании», — сказал Миллер. Кроме того, советник американского президента упрекнул телеканал CNN в навязывании аудитории однобокого взгляда на деятельность администрации в целом и Трампа. В течение нескольких минут ведущий телекомпании и советник Трампа общались, перебивая друг друга, в конце концов Тэппер прервал интервью.

Сам Дональд Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. В марте 2017 года Трамп назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа».

Книга журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля». Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». При этом Трамп заявил, что не намерен подавать в суд на журналиста и издателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советник Трампа заподозрил РФ во вмешательстве в мексиканские выборы
Трамп заявил о готовности провести разговор с Ким Чен Ыном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017