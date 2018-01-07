Ведущий CNN прервал интервью с советником Трампа после спора с ним

Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером после спора с ним. Журналист объяснил свой поступок тем, что его собеседник не отвечает на поставленные вопросы, сообщает ТАСС.

По данным агентства, поводом для беседы стало обсуждение скандальной книги журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которую ранее раскритиковал сам американский президент. Телеведущий спросил у Миллера, насколько адекватны и конструктивны подобные реплики президента, на что Миллер ответил, что считает, что слова Трампа «содействуют замыслам президента».

«Однако именно у вас на CNN создается тлетворная атмосфера, которая в конечном счете приводит к кризису доверия к вашей телекомпании», — сказал Миллер. Кроме того, советник американского президента упрекнул телеканал CNN в навязывании аудитории однобокого взгляда на деятельность администрации в целом и Трампа. В течение нескольких минут ведущий телекомпании и советник Трампа общались, перебивая друг друга, в конце концов Тэппер прервал интервью.

Сам Дональд Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. В марте 2017 года Трамп назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа».

Книга журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу в магазинах США на четыре дня раньше запланированного срока. По мнению автора книги, издание может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля». Сам Дональд Трамп назвал эту книгу «полной фантазией». При этом Трамп заявил, что не намерен подавать в суд на журналиста и издателей.