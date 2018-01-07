Российские конькобежцы выиграли чемпионат Европы в командном спринте

Конькобежцы сборной России Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов выиграли командный спринт на чемпионате Европы в Коломне.

Спортсмены победили со временем 1 минута 19,38 секунды.

Второе место досталось представителям Финляндии, третье — конькобежцам из Польши.

Изначально серебряные медали завоевали голландцы, однако позднее их дисквалифицировали, пишет «Газета.ру».

Кроме того, 7 января россияне Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Данил Синицин заняли второе место в командной гонке преследования.

Первое место завоевала сборная Нидерландов, третье — команда Польши.