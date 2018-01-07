Патриарх Кирилл на Рождество посетил бездомных в «Ангаре спасения»

В Рождество в графике Патриарха Кирилла много благотворительных мероприятий. Глава РПЦ посетил бездомных в московском «Ангаре спасения». Это центр помощи людям, которые по разным причинам остались без крова.

Патриарх поздравил бездомных с праздником и вручил подарки.

«Ангар спасения» создан православной службой «Милосердие». Там можно переночевать, согреться и получить медицинскую помощь.

Главной задачей центра является вернуть бездомных в общество.