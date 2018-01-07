Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, в каких церквях крестили родителей Владимира Путина. Об этом представитель Кремля рассказал ТАСС.

«Здесь нет никакого противоречия. В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича», — пояснил Песков.

В годы работы Владимира Путина на посту премьер-министра России в 2011 году Путин посетил рождественскую службу в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Тогда ряд СМИ писали о том, что обоих родителей президениа крестили именно там.

ЗВ выписке из книги Симеоновской церкви отмечается, что на крещении отца Путина в Тверской области и уезда Тургиновской волости, деревни Поминово присутствовали крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова. В документе указаны и крестные отца президента.

«Таинство крещения совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым», — говорится в выписке.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором крестили мать президента, располагается в селе Тургиново Тверской области. Путин приезжал туда на рождественские службы в 2011 и 2016 годах. Самого президента крестили в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Несколько лет назад он также приезжал туда на Рождество.

Как сообщал портал iz.ru, в текущем году глава государства встретил праздник в храме Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой побывали на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.