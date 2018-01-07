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Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством космонавтов на борту МКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел из храма Христа Спасителя сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции. Священнослужитель поздравил с Рождеством российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

«Рождество — праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро», — сказал патриарх. Он благословил россиян на исполнение их космической миссии.

«Мы вами восхищаемся, и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники», — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Командир 54-й экспедиции на МКС Александр Мисуркин поблагодарил патриарха и передал ответные поздравления.

На борту МКС находится международный экипаж из шести человек: кроме россиян, в него входят  американцы Скотт Тингл, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба и японец Норисигэ Канаи.

Инициаторами традиции общения патриарха с МКС стали космонавты, уже много лет предстоятель Русской православной церкви поздравляет экипаж с Рождеством и Пасхой, сообщает ТАСС.

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