В цирке Гомеля разбилась воздушная гимнастка из московской труппы

В гомельском цирке во время исполнения номера разбилась воздушная гимнастка Юлия Тикаева. 20-летняя цирковая артистка из московского коллектива Алишера Алиева находилась в Белоруссии на гастролях.

Гимнастка при исполнении сложного трюка сорвалась с четырехметровой высоты и упала на арену плашмя лицом вниз. Падение произошло вне зоны страховочной сетки.

Пострадавшая госпитализирована с травмой головы. Врачи поместили девушку в реанимацию, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает «РИА Новости».

В цирке Гомеля идет программа «Дед Мороз и львы Африки». Номер гимнастки назывался «Партерный полет». Падение произошло в ходе вечернего шоу 5 января.