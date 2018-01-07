Консерваторы и социал-демократы ФРГ начали переговоры о коалиции

7 января начались предварительные переговоры о формировании правительства ФРГ между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В переговорах участвуют 39 политиков. Ожидается, что консультации будут продолжаться пять дней. 12 января стороны намерены принять итоговое заявление,

Напомним, парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября, однако правящий союз канцлера Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) не смог получить большинства, из-за чего встал вопрос о формировании коалиционного правительства.

Позже Меркель не удалось договориться о коалиции со Свободной демократической партией и «зелеными», и страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства, после чего было принято решение о начале переговоров с СДПГ.