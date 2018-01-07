Британские спецслужбы решили вернуть на работу уволенных сотрудников

Спецслужбы Великобритании заново принимают на работу сотрудников, ранее уволенных в ходе сокращения штата. Данные меры принимаются для активизации борьбы с терроризмом в стране, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные комитета по разведке и безопасности в парламенте страны.

По данным издания, Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) было вновь трудоустроено 200 бывших сотрудников, в службу внешней разведки МИ-6 — возвратились 73 специалиста, а в контрразведку МИ-5 — семь бывших агентов. Расходы трех ведомств на привлечение к работе внешних подрядчиков и консультантов составили £1,2 млрд, что составляет треть их общего бюджета. Заработок временных подрядчиков составляет £144 тыс., что превышает зарплаты штатных сотрудников британских спецслужб примерно в два раза.

В 2017 году в Великобритании произошло пять терактов. В связи с ними были задержаны 64 подозреваемых.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британские спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Правоохранители задержали двух мужчин. Они планировали взорвать бомбу у резиденции премьера и нападение с холодным оружием.