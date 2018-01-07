В Перу завершился первый этап ралли-рейда «Дакар-2018».

В классе грузовиков экипаж Эдуарда Николаева стал третьим. Прошлогодний победитель «Дакара» уступил полминуты Алешу Лопрайсу. Другие экипажи «КАМАЗ-мастер» финишировали пятым, седьмым и восьмым. Вторым в классе квадроциклов первый этап закончил Сергей Карякин. Действующий чемпион «Дакара» уступил минуту чилийцу Игнасио Касале.

Самый престижный ралли-марафон в мире проходит в 40-й раз. Пилоты сражаются на трассе за главный приз — «Золотого бедуина».

В этом году многодневку принимают три страны — Перу, Боливия и Аргентина. Гонщики преодолеют около 9 тыс. км. Победителей выявят в пяти классах — от мотоциклов до грузовиков.