Гол Бернардески принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» в 20-м туре на выезде обыграл «Кальяри». Единственный гол в матче забил Федерико Бернардески.

Счет в матче был открыт на 74-й минуте — полузащитник замкнул прострел Дугласа Коста. Гол оказался победным.

После 20 туров «Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии. В активе «Старой синьоры» 50 очков, что на один балл меньше, чем у лидирующего «Наполи».

В следующем матче «Ювентус» на своем поле примет «Дженоа». Матч пройдет 22 января.

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