Мэй рассказала об уверенности Трампа в своих решениях

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась впечатлением об уверенности Дональда Трампа в оправданности и нужности своих решений.

«Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США», — заявила Мэй в интервью ВВС.

Так британский премьер по просьбе ведущего прокомментировала заявление журналиста Майкла Вольфа, что Дональд Трамп по уровню интеллекта не должен быть президентом.

Заявление содержится в скандальной книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», автором которой является Вольф.

Как сообщал iz.ru, книга накануне поступила в открытую продажу. Дональд Трамп еще до выпуска назвал эту книгу «полной фантазией». Автор произведения, напротив, считает, что книга может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля».