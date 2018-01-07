Прямой эфир

Устюгов пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за травмы спины

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в немецком Дрездене. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Она отметила, что россиянин отказался от участия в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» из-за травмы спины, передает ТАСС.

Вяльбе подчеркнула, что в понедельник, 8 января, спортсмен пройдет МРТ. По результатам обследования станет понятно, насколько серьезна травма.

«В следующем этапе он точно участвовать не будет», — резюмировала президент ФЛГР.

Стоит отметить, что в прошлом году именно Устюгов одержал победу в престижной многодневке.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Устюгов ударил палкой по рекламному щиту после провала на «Тур де Ски»
Лыжница из РФ Непряева стала четвертой в спринте на этапе «Тур де Ски»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017