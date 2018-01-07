Устюгов пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за травмы спины

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в немецком Дрездене. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Она отметила, что россиянин отказался от участия в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» из-за травмы спины, передает ТАСС.

Вяльбе подчеркнула, что в понедельник, 8 января, спортсмен пройдет МРТ. По результатам обследования станет понятно, насколько серьезна травма.

«В следующем этапе он точно участвовать не будет», — резюмировала президент ФЛГР.

Стоит отметить, что в прошлом году именно Устюгов одержал победу в престижной многодневке.

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