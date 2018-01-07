Температура воздуха в Москве приблизилась к рекордному показателю

Температура воздуха в Москве на Рождество достигла рекордной отметки — плюс 3,5 градуса. Такой показатель является абсолютным температурным рекордом почти за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Сегодня, повторю, абсолютный температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса», — сообщили синоптики.

Метеорологи не исключили возможности повышения температуры в течение дня, в связи с чем абсолютный рекорд для Рождества в Москве может быть побит.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ближайшее время погода в Москве и Московской области может ухудшиться. В течение суток в столичном регионе ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.