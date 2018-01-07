На Эльбрусе начата операция по спасению сорвавшегося альпиниста

У скал Пастухова на слоне Эльбруса сорвался альпинист. Начата поисково-спасательная операция.

Несчастный случай произошел на высоте 4900 м, спортсмен приехал на восхождение из Астрахани, сообщила пресс-служба Главного управление МЧС России по КБР в воскресенье.

На помощь вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, уточняет «Интерфакс».

Подробности происшествия выясняются.

Эльбрус является высочайшей вершиной России и Европы — 5642 м. Наиболее популярный маршрут восхождения пролегает по южному склону горы мимо скал Пастухова. На высоте 4700 м здесь находятся так называемые приюты — небольшие гостиницы. Альпинистам приходится подниматься практически вертикально до высоты 5100 м.

Несмотря на сравнительную простоту восхождения, на Эльбрусе ежегодно гибнут до двадцати человек.