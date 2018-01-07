Рождественские богослужения посетили более 2,5 млн россиян

По данным МВД, рождественские богослужения в России посетили более 2,5 млн человек.

«В ночь с 6 на 7 января на территории РФ в более чем в 5,7 тыс. населенных пунктов состоялось около 11 тыс. торжественных богослужений, посвященных празднику Рождества Христова», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Празднование прошло без нарушений общественного порядка, уточнила она.

К обеспечению правопопорядка в храмах, церквях и монастырях привлекалось более 50 тыс. полицейских и 3,8 тыс. росгвардейцев. В патрулях задействовали 3,5 тыс. сотрудников ЧОП, 10 тыс. дружинников и более 5,4 тыс. представителей казачества.

Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы, цитирует «РИА Новости» представителя МВД России.

Как сообщал iz.ru, в новогоднюю ночь в массовых празднествах приняли участие 8,6 млн россиян.