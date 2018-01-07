Twitter военных США лайкнул пост с насмешкой над Трампом
Официальный Twitter сухопутных войск США лайкнул запись, в которой высмеивалось заявление президента США Дональда Трампа.
Как сообщает «Газета.ру», лайк от американских войск получил пост актрисы Минди Калинг.
Отмечается, что она опубликовала кадр из сериала с подписью, которая высмеивает слова Трампа, назвавшего себя «действительно умным».
Ранее Трамп, рассуждая о личных качествах на фоне доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией, назвал себя гением.