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Twitter военных США лайкнул пост с насмешкой над Трампом

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Официальный Twitter сухопутных войск США лайкнул запись, в которой высмеивалось заявление президента США Дональда Трампа.

Как сообщает «Газета.ру», лайк от американских войск получил пост актрисы Минди Калинг.

Отмечается, что она опубликовала кадр из сериала с подписью, которая высмеивает слова Трампа, назвавшего себя «действительно умным».

Ранее Трамп, рассуждая о личных качествах на фоне доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией, назвал себя гением.

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