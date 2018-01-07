В соцсетях появилось видео с ожившей после приготовления рыбой

Видеоролик с ожившей рыбой, которая предварительно была выпотрошена и зажарена, вызвал активное обсуждение в соцсетях.

Мнения спорщиков разделились на два основных — либо рыба «не была как следует выпотрошена», либо «недостаточно хорошо прожарена». Газета The Independent, следившая за дискуссией, опубликовала свою версию со ссылкой на ученых: даже при смерти мозга рыбы ее мышечные клетки могут реагировать на раздражители.

На одном из новогодних корпоративов в китайской провинции Хунань гости запечатлели на видео, как приготовленная во фритюре рыба начала двигаться.