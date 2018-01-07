Прямой эфир

В соцсетях появилось видео с ожившей после приготовления рыбой

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видеоролик с ожившей рыбой, которая предварительно была выпотрошена и зажарена, вызвал активное обсуждение в соцсетях.

Мнения спорщиков разделились на два основных — либо рыба «не была как следует выпотрошена», либо «недостаточно хорошо прожарена». Газета The Independent, следившая за дискуссией, опубликовала свою версию со ссылкой на ученых: даже при смерти мозга рыбы ее мышечные клетки могут реагировать на раздражители.

На одном из новогодних корпоративов в китайской провинции Хунань гости запечатлели на видео, как приготовленная во фритюре рыба начала двигаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Схватка мужчины и свиньи на крыше грузовика под Киевом попала на видео
Улицу в Луизиане залило кровью из-за ЧП в похоронном бюро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017