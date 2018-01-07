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Экипаж Николаева занял третье место на первом этапе «Дакара-2018»

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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Российский экипаж «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева пришел к финишу третьим на первом этапе ралли-марафона «Дакар».

Маршрут пролегал из Лимы в Писко, россияне преодолели дистанцию за 25 минут 44 секунды, передает агентство «Р-Спорт».

Первенствовал на этапе чех Алеш Лопрайс (Tatra; 25.15). Вторым пришел голландец Мартин ван ден Бринк (Renault; 25.37).

Российские экипажа Антона Шибалова, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева стали пятым, седьмым и восьмым соответственно.

Стоит отметить, что действующий победитель «Дакара» Сергей Карякин принимает участие в зачете квадроциклов. На первом этапе он занял второе место, пропустив вперед чилийца Игнасио Касале. Третьим стал аргентинец Пабло Копетти.

Добавим, что в 2017 году экипаж Эдуарда Николаева одержал победу в ралли «Дакар» в зачете грузовиков.

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