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Трамп поддержал диалог между Сеулом и Пхеньяном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает переговоры между Южной Кореей и КНДР, и не исключил своего участия в диалоге.

«Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что ему нравится идея обсудить вопросы, связанные с грядущими Олимпийскими играми, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ранее Дональд Трамп назвал своей заслугой инициативу Пхёнчхана провести переговоры с Сеулом. Он отметил, что этого не произошло бы, если бы он не заявил о готовности применить всю мощь США против КНДР.

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