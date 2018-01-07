«Бетис» и «Севилья» забили 8 мячей в андалусийском дерби

В Испании состоялось андалусийское дерби — «Бетис» в гостях обыграл «Севилью». Встреча завершилась со счетом 3:5 в пользу «бело-зеленых».

В составе победителей забивали Фабиан Руис, Зухаир Феддаль, Риза Дурмиси, Серхио Леон и Кристиан Тельо. У хозяев поля забивали Виссам Бен-Йеддер, Симон Кьер и Клеман Лангле, передает агентство «Р-Спорт».

Таким образом, безвыигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании достигла четырех матчей. Клуб потерпел три поражения, один матч завершился ничьей.

В конце декабря 2017 года с поста главного тренера был уволен Эдуардо Бериццо. Причина — неудовлетворительные результаты команды. Клуб возглавил итальянец Винченцо Монтелла.

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