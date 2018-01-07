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В 2017 году число посетивших Кубу американцев утроилось и превысило 1 млн

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Фото: Global Look Press/Sergio Pitamitz
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В 2017 году количество посетивших Кубу граждан США увеличилось почти в три раза.

«Кубу посетили 1,17 млн американцев», — сообщила директор департамента США кубинского МИДа Хосефина Видаль.

Кроме того, растет число репатриантов на остров. В прошлом году Кубу посетили более 453 тыс. кубинцев, живущих в США, уточняет ТАСС.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. 

Как сообщал iz.ru, администрация Дональда Трампа ужесточает отношения с соседним островным государством. В частности, Госдеп США обвинил Гавану в «создании иллюзии демократии» на местных муниципальных выборах, появились сообщения об «акустических атаках» на американских дипломатов. Евросоюз высказал сожаление в связи с переменами в отношениях США и Кубы.

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