В 2017 году число посетивших Кубу американцев утроилось и превысило 1 млн

В 2017 году количество посетивших Кубу граждан США увеличилось почти в три раза.

«Кубу посетили 1,17 млн американцев», — сообщила директор департамента США кубинского МИДа Хосефина Видаль.

Кроме того, растет число репатриантов на остров. В прошлом году Кубу посетили более 453 тыс. кубинцев, живущих в США, уточняет ТАСС.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Как сообщал iz.ru, администрация Дональда Трампа ужесточает отношения с соседним островным государством. В частности, Госдеп США обвинил Гавану в «создании иллюзии демократии» на местных муниципальных выборах, появились сообщения об «акустических атаках» на американских дипломатов. Евросоюз высказал сожаление в связи с переменами в отношениях США и Кубы.