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Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

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Фото: Global Look Press/kcnawatch. co
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Американские спецслужбы назвали успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР одним из своих самых масштабных провалов.

Газета The New York Times поговорила с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и остальных американских спецслужб. Как следует из конфиденциальных бесед, разведывательное сообщество в начале президентства Дональда Трампа напрасно полагало, что у Вашингтона есть в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку КНДР ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до американской территории.

Сотрудники спецслужб признали, что неверные прогнозы относительно ядерной программы КНДР явились «одним из самых значимых просчетов Америки». 

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

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