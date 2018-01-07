Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, спортсмен допустил всего один промах на четырех огневых рубежах.

Фуркад прошел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 23,6 секунды, промахнувшись всего один раз на рубежах. Вторым к финишу пришел Йоханнес Бё, уступивший французу 6,3 секунды с тремя промахами. Третьим стал его брат Тарьей Бё, проигравший лидеру 30,9 секунды и не промахнувшийся ни разу, сообщает ТАСС.

Лучшим из российской команды стал Антон Шипулин, финишировавший 12-м с одним промахом и отставанием в 1 минуту 43,1 секунды.

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