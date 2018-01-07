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Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Внешняя политика американского лидера Дональда Трампа представляет из себя «сумятицу вместо стратегии». Такое мнение в воскресенье выразил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — перечислил Пушков «заслуги» главы американского государства на своей странице в Twitter. 

Как сообщал портал iz.ru, ранее Пушков прокомментировал французский закон против «лживых новостей».

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