Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

Внешняя политика американского лидера Дональда Трампа представляет из себя «сумятицу вместо стратегии». Такое мнение в воскресенье выразил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — перечислил Пушков «заслуги» главы американского государства на своей странице в Twitter.

Внешняя политика адм.Трампа: напряженнность с ЕС, изоляция по Иерусалиму,провал в СБ ООН по Ирану,сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 7, 2018

Как сообщал портал iz.ru, ранее Пушков прокомментировал французский закон против «лживых новостей».