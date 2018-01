Трамп заявил о готовности провести разговор с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в целом готов провести телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Выступая перед сотрудниками СМИ в своей резиденции Кэмп-Дэвид, президент США отметил, что он верит в диалог, однако отметил, что Америка занимает твердую позицию.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!