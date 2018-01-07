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Конькобежец Румянцев завоевал серебро ЧЕ на дистанции 5000 м

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский конькобежец Александр Румянцев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы на дистанции 5000 м, первенство проходит в подмосковной Коломне.

Румянцев показал время 6 минут 18,13 секунды. Дистанцию выиграл итальянец Никола Тумолеро. Третьим к финишу пришел голландец Марсель Боскер, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее конькобежец Денис Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м на европейском первенстве в Коломне. 7 января в забеге на 1000 м Юсков стал вторым, забег выиграл другой российский конькобежец Павел Кулижников.

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