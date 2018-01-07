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Тереза Мэй объявит о перестановках в британском кабмине

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Британский премьер Тереза Мэй в понедельник объявит о перестановках в кабинете министров. 

По данным СМИ Великобритании, Мэй собирается уволить несколько министров. На их место придут новые лица. Свои посты должны сохранить руководитель форин-офиса, министр внутренних дел, глава финансового ведомства и министр по Brexit, сообщает «Газета.ру».

Помимо этого ожидается, что Мэй назначит нового главу аппарата правительства. Ранее этот пост занимал Дэмиан Грин, однако он был уволен из-за скандала с порнографией.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британские парламентарии предлагают обложить кофе навынос налогом на одноразовую посуду.

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