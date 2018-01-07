Прямой эфир

Врио вице-президента Эквадора Викунья Муньос полноценно займет пост

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временно исполняющая обязанности вице-президента Эквадора Мария Алехандра Викунья Муньос избрана вице-президентом страны на постоянной основе, сообщило местное телевидение, показавшее процедуру голосования в парламенте.

Сообщается, что кандидатура Муньос была поддержана 70 депутатами, тогда как для избрания достаточно было 69 голосов, передает ТАСС.

Предыдущего вице-президента Хорхе Гласа сместили с должности, в данный момент он находится под арестом. Глас был приговорен судом к шести годам тюрьмы по обвинению в организации преступной группы, виновной в коррупции при сделках с бразильской строительной компанией Odebrecht.

Напомним, портал iz.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Гласа ранее уже стало поводом для конфликта между бывшим и действующим президентами Эквадора Рафаэлем Корреа и Ленином Морено. Ряд чиновников действующего эквадорского правительства и дипломатического корпуса также выразили несогласие с политикой Морено.

Так, в начале января в отставку подал постоянный представитель Эквадора при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Гийом Лонг, заявивший, что не в силах больше терпеть «творящее произвол» правительство Эквадора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред Эквадора при ООН в Женеве поссорился с президентом и уволился
Эквадор подтвердил готовность и дальше предоставлять убежище Ассанжу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017