Врио вице-президента Эквадора Викунья Муньос полноценно займет пост

Временно исполняющая обязанности вице-президента Эквадора Мария Алехандра Викунья Муньос избрана вице-президентом страны на постоянной основе, сообщило местное телевидение, показавшее процедуру голосования в парламенте.

Сообщается, что кандидатура Муньос была поддержана 70 депутатами, тогда как для избрания достаточно было 69 голосов, передает ТАСС.

Предыдущего вице-президента Хорхе Гласа сместили с должности, в данный момент он находится под арестом. Глас был приговорен судом к шести годам тюрьмы по обвинению в организации преступной группы, виновной в коррупции при сделках с бразильской строительной компанией Odebrecht.

Напомним, портал iz.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Гласа ранее уже стало поводом для конфликта между бывшим и действующим президентами Эквадора Рафаэлем Корреа и Ленином Морено. Ряд чиновников действующего эквадорского правительства и дипломатического корпуса также выразили несогласие с политикой Морено.

Так, в начале января в отставку подал постоянный представитель Эквадора при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Гийом Лонг, заявивший, что не в силах больше терпеть «творящее произвол» правительство Эквадора.