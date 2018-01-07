Пожар произошел в военном общежитии в центре Москвы

В центре Москвы в общежитии Общевойсковой академии Вооруженных сил (ВС) РФ произошел пожар.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, возгорание произошло в Новоконюшенном переулке. «Общежитие относится к Общевойсковой академии ВС РФ, здание шестиэтажное, коридорного типа», — добавил собеседник агентства.

По информации источника, предварительно произошло возгорание в одном из помещений пятого этажа. Из помещения спасено четыре человека, проводится проверка всех помещений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве.