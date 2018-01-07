Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в жилом доме в Москве

Сотрудникам столичных правоохранительных органов поступила информация об угрозе взрыва в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве.

Как сообщает «Газета.ру», сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: Боровское шоссе, д.2а, ж/к «Мещерский лес». Сейчас на месте находятся оперативные службы, а здание проверяют кинологи с собаками.

Помимо этого, в полицию Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине на юго-западе Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кинологи проверяют столичный аэропорт Домодедово после сообщения о возможной угрозе взрыва.

Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании торговых центров, зданий вокзалов и прочих административных зданий. По подсчетам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, ущерб от анонимных звонков составил более 300 млн рублей.