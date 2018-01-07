Прямой эфир

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в жилом доме в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудникам столичных правоохранительных органов поступила информация об угрозе взрыва в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве. 

Как сообщает «Газета.ру», сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: Боровское шоссе, д.2а, ж/к «Мещерский лес». Сейчас на месте находятся оперативные службы, а здание проверяют кинологи с собаками.

Помимо этого, в полицию Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине на юго-западе Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кинологи проверяют столичный аэропорт Домодедово после сообщения о возможной угрозе взрыва.

Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании торговых центров, зданий вокзалов и прочих административных зданий. По подсчетам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, ущерб от анонимных звонков составил более 300 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небоскреб Трампа в Нью-Йорке проверили из-за угрозы взрыва
Угроза взрыва в трех торговых центрах Москвы не подтвердилась

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017