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Скворцова призвала усилить контроль за больницами в праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова призвала на период праздников усилить контроль за работой медицинских учреждений Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

В частности, Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку по факту смерти пенсионерки в одной из больниц Петербурга, сообщает телеканал «78».

Министр также распорядилась взять под усиленный контроль работу медицинских учреждений в период новогодних праздников. Росздравнадзор, согласно заявлению министра, должен оперативно реагировать на поступающие жалобы от граждан.

Напомним, в субботу стало известно о смерти в одной из больниц Петербурга 80-летней женщины, которая не дождалась врачебной помощи. Сообщалось, что пациентка в состоянии плохого самочувствия провела три часа в приемном отделении, тогда как врачи не обратили на нее внимания. СК РФ начал проверку по данному факту.

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