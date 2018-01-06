Скончался известный российский травматолог Юлов

Российский травматолог, доктор медицинских наук Владимир Юлов скончался на 42-м году жизни.

Тела заведующего учебной частью кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии и его друга Александра Гербера были обнаружены в доме врача в подмосковном городе Домодедово.

Следователи полагают, что мужчины умерли из-за отравления некачественным алкоголем.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, сообщает «Пятый канал».

По факту гибели двоих человек начато расследование.

Владимир Юлов опубликовал около 60 научных текстов, также на его счету четыре изобретения.