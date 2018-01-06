Полиция начала проверку по факту акции SERB на выставке Стерджеса
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту акции представителей движения SERB, которые вновь разлили зловонную жидкость на выставке американского фотографа Джока Стерджеса в Москве.
Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, активисты предоставили письменные объяснения сотрудникам полиции.
«В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами в здании на Болотной набережной. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили людей, устроивших конфликт. Их проводили в отдел полиции, где они дали письменные объяснения. По факту произошедшего проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, активисты SERB заявили, что в очередной раз разлили зловонную жидкость на выставке Стерджеса «Без смущения 2.0», которая, по мнению членов движения, пропагандирует педофилию.