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Полиция начала проверку по факту акции SERB на выставке Стерджеса

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Фото: снимок с экрана/ren.tv
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту акции представителей движения SERB, которые вновь разлили зловонную жидкость на выставке американского фотографа Джока Стерджеса в Москве.

Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, активисты предоставили письменные объяснения сотрудникам полиции.

«В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами в здании на Болотной набережной. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили людей, устроивших конфликт. Их проводили в отдел полиции, где они дали письменные объяснения. По факту произошедшего проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Напомним, активисты SERB заявили, что в очередной раз разлили зловонную жидкость на выставке Стерджеса «Без смущения 2.0», которая, по мнению членов движения, пропагандирует педофилию. 

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