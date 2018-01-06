Экипаж Васильева выиграл пятый этап ралли «Эко Рейс» в Марокко

Экипаж российской команды в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова занял первое место по итогам пятого этапа ралли «Африка Эко Рейс» в Марокко, передает ТАСС.

По информации агентства, заезд состоялся между городами Форт Чакал и Дахла. Экипажу удалось преодолеть спецучасток длиной 435,93 км за 2 часа 59 мин 23 с. Второе место досталось представителям из Франции — Матье Серрадори и Фабиану Люркину на MCM (+6.12). Третье место на Optimus заняли также французы — Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок (+35.03). Кроме того, представители из РФ Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW заняли пятое место (+38.16).

Как сообщал портал iz.ru, Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали лучшими в заезде внедорожников. Россиянам удалось преодолеть участок длиной в 92 км за 57 мин. 22 с. После трех этапов марафона участникам экипажа Васильева удалось сохранить лидерство.

Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» стартовал во вторник в марокканском Надоре в десятый раз. В этом году участники преодолеют 12 этапов лишь с одним днем отдыха. В марафоне участвуют более 100 гонщиков и мотоциклистов.

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