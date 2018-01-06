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Скончалась известный российский психолог Нина Талызина

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Фото: commons.wikimedia.org
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Известный российский психолог и педагог, профессор кафедры психологии образования и педагогики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Нина Талызина скончалась в возрасте 94-х лет.

«6 января 2018 года психологическая наука потеряла выдающегося ученого — скончалась академик Российской академии образования, профессор кафедры психологии образования и педагогики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук Нина Талызина», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Нина Талызина — основатель всемирно известной научной школы, основой которой является деятельностная теория учения, лауреат премии президента РФ в области образования, удостоена звания лауреата премии М. В. Ломоносова.

Талызина работала в МГУ с 1950 года.

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