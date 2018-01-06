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Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Германии

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Фото: Global Look Press/DPA/Zentralbild/Martin Schutt
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Германии.

Вторым на соревнованиях в немецком Оберхофе стал норвежец Йоханнес Бё. Его старший брат Тарьей Бё завоевал бронзу.

Среди россиян лучшим стал Антон Шипулин, который финишировал 12-м, пишет газета «Спорт-экспресс».

Таким образом, он сохранил четвертое место в общем зачете Кубка мира по итогам 10 гонок.

Тройка лидеров по-прежнему неизменна: француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё и словенец Яков Фак.

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