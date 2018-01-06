В Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы российского Ту-154 в Сочи

В американском Нью-Джерси прошла церемония, посвященная памяти жертв катастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Во второй раз мероприятие прошло у монумента российского скульптора Зураба Церетели «Слеза скорби» в городе Бейонн в субботу, 6 января.

Его участники спели гимн России на русском языке, отметив, что хотели бы выразить солидарность с РФ.

«Мы говорим о непреходящих ценностях, которые превыше политики и разногласий. Ансамбль имени Александрова и музыка — это те вещи, которые способны объединять нас — американцев и россиян», — заявил замначальника городской службы противопожарной охраны Дон Хайбер, который присутствовал на церемонии.

Он выразил уверенность, что солидарность и сопереживание превыше политики и разногласий между США и Россией, передает ТАСС.

Трагедия с Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года под Сочи. Самолет, летевший в Сирию, разбился при взлете. Катастрофа унесла жизни 64 артистов всемирно известного ансамбля имени Александрова, основателя благотворительного фонда Елизаветы Глинки, нескольких военных и журналистов.