В Реутове 11-летнего мальчика приятель случайно сбросил с 17-го этажа

Подросток случайно сбросил своего 11-летнего приятеля с 17 этажа дома в подмосковном Реутове.

По данным следствия, мальчик приехал туда со своим 19-летним другом, с которым они забрались в подъезд многоэтажного дома.

Когда 11-летний ребенок высунулся из окна, подросток решил напугать его — взял за ноги и приподнял их наверх. Мальчик не удержался и упал вниз на козырек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

«По данному факту Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — цитирует Главное следственное управление СК РФ по Московской области агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что 19-летний молодой человек после произошедшего закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон ребенка в мусорный контейнер.

В настоящее время он заключен под стражу, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.