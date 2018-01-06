В Реутове 11-летнего мальчика приятель случайно сбросил с 17-го этажа
Подросток случайно сбросил своего 11-летнего приятеля с 17 этажа дома в подмосковном Реутове.
По данным следствия, мальчик приехал туда со своим 19-летним другом, с которым они забрались в подъезд многоэтажного дома.
Когда 11-летний ребенок высунулся из окна, подросток решил напугать его — взял за ноги и приподнял их наверх. Мальчик не удержался и упал вниз на козырек.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
«По данному факту Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — цитирует Главное следственное управление СК РФ по Московской области агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что 19-летний молодой человек после произошедшего закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон ребенка в мусорный контейнер.
В настоящее время он заключен под стражу, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.