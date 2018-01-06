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Музыкант обвинил Alitalia в уничтожении старинного инструмента

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Фото: Global Look Press/Salerno/Fotogramma/Ropi
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Израильский музыкант Мирна Херцог обвинил сотрудников итальянской авиакомпании Alitalia в повреждении музыкального инструмента XVII века. Инцидент произошел 2 января во время полета из Рио-де-Жанейро в Рим.  

Херцог опубликовал в Facebook фотографии инструмента, который лежит на ленте получения багажа. «Такое впечатление, что по нему проехался автомобиль», — написал музыкант.

На фото действительно видно, что инструмент, который был в чехле, практически уничтожен. Это старинная виолончель, выпущенная в 1685 году. Кстати, копия этого инструмента находится в Музее филармонии в Париже.

По словам музыканта, Alitalia отказывается признать свою ответственность.

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